Finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura, hanno sequestrato beni per circa 380 mila euro a un imprenditore titolare di una società che opera su tutto il territorio nazionale nel settore dell’isolamento termico ed acustico. indagato per frode fiscale.

Secondo l’accusa avrebbe evaso tasse, tra il 2012 e il 2015, per oltre 6milioni di euro attraverso l’utilizzo di fatture false, costi inesistenti. Il provvedimento cautelare è stato eseguito da militari del nucleo di Polizia economico finanziaria di Caltanissetta, che hanno sequestratoGela, oltre a conti correnti dell’indagato e della società, un’autovettura e un edificio a Gela, con appartamenti e locali commerciali.