Il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso diciannove provvedimenti di prevenzione a seguito di indagini condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Le misure sono state adottate nei confronti di individui responsabili di comportamenti illeciti e antisociali nella provincia.

Fogli di Via obbligatori

Due cittadini rumeni, non residenti in provincia, sono stati destinatari di fogli di via obbligatori a seguito di denunce per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Analoghi provvedimenti sono stati emessi nei confronti di tre pregiudicati provenienti dalla provincia di Catania: due sono stati arrestati a Niscemi per rapina e lesioni personali, mentre il terzo è stato arrestato a Gela per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. A questi individui è stato vietato il ritorno nei comuni dove hanno commesso i reati per un periodo compreso tra i due e i tre anni.

Avvisi orali

Cinque avvisi orali sono stati emessi nei confronti di individui ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Tra questi, un 48enne di Gela arrestato per rapina a un ufficio postale e lesioni personali, un 26enne gambiano arrestato per rapina, furti e ricettazione, un 21enne di Gela arrestato per spaccio di hashish, un 31enne nisseno arrestato per spaccio di cocaina e un 26enne di San Cataldo arrestato per ripetute violazioni della misura cautelare a cui era sottoposto per rapina.

Ammonimenti per violenza domestica e stalking

Otto ammonimenti sono stati emessi per violenza domestica o stalking. Le misure riguardano individui che hanno perpetrato violenze, minacce, lesioni o atti persecutori nei confronti delle loro partner o ex compagne. Tra i casi, uno riguarda un uomo accusato di revenge porn: dopo aver molestato e perseguitato la sua ex compagna per circa un anno, ha minacciato di divulgare online foto e video intimi, registrati a sua insaputa, se non avesse acconsentito a incontrarlo.

Daspo urbano per minaccia e violenza a pubblico ufficiale

Infine, un 22enne nisseno è stato destinatario di un provvedimento di Daspo Urbano a seguito del suo arresto per minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato emesso su segnalazione dei Carabinieri di Caltanissetta.

Like this: Like Loading...