Arrestato un 30enne per resistenza a pubblico ufficiale

Molestava le persone all’interno della stazione ferroviaria di Caltanissetta e quando i poliziotti si sono avvicinati per identificarlo lui gli si è scagliato contro. Per questo un uomo arrestato dopo aver creato non pochi disagi ai passeggeri dei treni. Lui quando ha visto gli agenti avvicinarsi è andato su tutte le furie.

Aveva già dei precedenti

I poliziotti della sezione volanti, congiuntamente a quelli del locale posto Polfer, ieri hanno arrestato un 30enne per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è un senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Nel corso di un controllo si è scagliato contro gli agenti della polizia di Stato che stavano procedendo ad identificarlo.

Segnalato perché molestava

L’uomo era stato segnalato in quanto, all’interno della stazione ferroviaria, si era reso autore di molestie e disturbo delle persone. Dopo le formalità di rito la polizia, su disposizione del pubblico ministero della locale Procura della Repubblica, ha condotta il 30enne nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altro episodio nel Messinese

Nel Messinese qualche tempo fa si consumò un altro episodio di molestie ed un uomo finì agli arresti domiciliari per stalking e atti persecutori. Reati che avrebbe commesso nei confronti di una giovane donna. La misura cautelare eseguita dai poliziotti della locale sezione di polizia ferroviaria ai quali la vittima ha chiesto aiuto raccontando quanto da tempo subiva. La donna era stata avvicinata dallo stalker a bordo di un treno regionale che era solita prendere per raggiungere la scuola frequentata. Le ha toccato la mano senza essere in alcun modo incoraggiato e le ha tenuto la propria sulla coscia. Al chiaro rifiuto della donna, nei giorni seguenti l’uomo ha continuato a seguirla, a cercare di sedersi vicino a bordo del treno, a fissarla insistentemente. Quando ha cominciato a toccarsi le parti intime e a fare in modo che lei lo notasse, la vittima ha deciso di chiedere aiuto e denunciare l’accaduto.

Like this: Like Loading...