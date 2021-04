L'arresto ieri

Sorpreso a rubare cavi di rame a Caltanissetta

a Caltanissetta La Polfer lo arresta in flagranza

Il rame restituito alle Ferrovie dello Stato

Il personale della Polizia di Stato del Posto di Polizia Ferroviaria ha tratto in arresto in flagranza di reato di furto aggravato di rame, il nisseno Salvatore Carnevale di 30 anni.

Rubava 16 metri di cavo sagomato della linea aerea

Gli agenti della Polizia di Stato, intorno alle ore 14.30 d’ieri, durante il servizio di controllo dello scalo ferroviario di Caltanissetta, hanno visto l’uomo intento a tagliare con una cesoia un cavo di rame, più precisamente 16 metri di cavo sagomato della linea aerea dello scalo merci della Stazione Ferroviaria di Caltanissetta. Una volta scoperto, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato e arrestato dagli Agenti. Dolo le formalità di rito l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Cavo di rame è stato riconsegnato a personale delle Ferrovie dello Stato.

Un aggravamento di pena

Sempre ieri, il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’Ordine SIEP n.47/2021 emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, di cessazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e prosecuzione della pena detentiva in regime detentivo ordinario nei confronti del nisseno Ernesto Mirandi di 37 anni. Lo stesso, dopo le formalità di rito è stato portato nella la Casa Circondariale di Caltanissetta, dovrà scontare la pena detentiva definitiva di circa 4 anni per cumulo di pene per il reato di truffa.