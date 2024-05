La tragica notizia

E’ scossa la comunità di Gela per la prematura morte di Aurelio Massimo a causa di un brutto male, 54 anni, sindacalista della Cgil scomparso ieri, 13 maggio 2024. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente l’intera organizzazione sindacale, a partire dalla sede locale. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa di Sant’Antonio (Gela) nella giornata del 15 maggio alle ore 11, dove amici, colleghi e compagni potranno rendere omaggio ad Aurelio, uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori.

Il ricordo di Aurelio Massimo

Aurelio Massimo era un punto di riferimento per la Filcams- Cgil, di cui faceva parte dell’assemblea generale e aveva ricoperto importanti incarichi, tra cui la presidenza dell’assemblea congressuale nell’ultimo congresso nazionale. Attivo nel patronato Inca-Cgil e nel caaf Cgil, era un militante storico e profondo estimatore della cultura di sinistra.

“Lo voglio ricordare così amico fra gli amici, sempre disponibile nel dare una mano agli altri – ha scritto sui social Nuccio Corallo, segretario Filcams – con i suoi scatti ha immortalato momenti importanti come scioperi locali e nazionali, manifestazioni e convegni, mitiche le sue foto postate nei social che utilizzava anche come cassa di risonanza per messaggi social e informazioni ai lavoratori – conclude – dentro i nostri uffici aleggerà per sempre il tuo ricordo, buon viaggio Aurelio, vola alto compagno”.

Il ricordo sui social

Numerosi di messaggi in ricordo del sindacalista Aurelio Massimo: “non ci sono parole in questo momento, solo un grande dolore ?

Buon viaggio, compagno…ci mancherai – scrive Paola Giudice candidata al consiglio comunale di Gela -.

Arriva anche il messaggio di cordoglio da parte della Cgil di Caltanissetta: “LaCGIL di Caltanissetta si unisce al dolore della famiglia del caro compagno Aurelio Massimo. Mancherai immensamente a tutti noi, e porteremo per sempre nei nostri cuori il ricordo di una persona speciale dal cuore grande e generoso”.

Poi ancora: “Apprendo con profondo dolore e dispiacere della morte prematura (54 anni) dell’amico Aurelio Massimo , grande lavoratore , persona gentile, preparata e buona , ho avuto modo di apprezzare la sua bontà quando accompagnavo la mia Mamma per fare la dichiarazione dei redditi e altre pratiche presso la Cgil, già mio papà ne parlava bene di Aurelio e mia Mamma aveva una grande stima di lui mi diceva ” ma che è bravo ed educato questo Aurelio “❤ Ciao Aurelio saluta mia Mamma e mio Papà in paradiso , questa vita a volte è parecchio ingiusta!?‍♂ Condoglianze alla famiglia!” – scrive un utente -.

