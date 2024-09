Si è svolta a Serradifalco la cerimonia di inaugurazione del murale “I Carusi”, opera dell’artista Giulio Rosk Il murale vuole mantenere viva la memoria dei carusi, simbolo di sacrificio e resilienza, coinvolgendo le nuove generazioni e incoraggiandole ad essere protagoniste del futuro, in linea con l’approccio etico e sociale di SICILBANCA. L’opera, che ha riscosso apprezzamento, si inserisce in un progetto di valorizzazione della storia siciliana e lancia un messaggio di speranza e cambiamento attraverso l’arte come mezzo di partecipazione e trasformazione sociale.

La cerimonia

Si è conclusa con successo, in via Alessandro Manzoni, la cerimonia inaugurale del murale “I Carusi”, un’opera di forte impatto e rilevanza simbolica, frutto del talento dell’artista Giulio Rosk. Il murale, donato da SICILBANCA e dalla sua istituzione culturale, Fondazione Sicana, rappresenta un omaggio alla memoria dei carusi, i giovani lavoratori delle miniere di zolfo, simbolo di sacrificio e resilienza dell’entroterra siciliano.

La cerimonia e il messaggio di SICILBANCA

Alla cerimonia ha preso parte il Presidente di SICILBANCA e Fondazione Sicana, Giuseppe Di Forti, che ha voluto sottolineare l’importanza di un’iniziativa volta a mantenere viva la memoria storica e a promuovere la partecipazione delle nuove generazioni. «SICILBANCA continua ad essere al servizio del territorio, con un approccio umano, etico e trasparente. Con l’opera “I Carusi”, in particolare, vogliamo coinvolgere i giovani, affidando loro la memoria storica di questa terra e incoraggiandoli a essere protagonisti attivi del loro futuro», ha dichiarato Di Forti.

Le autorità presenti e il significato dell’opera

Presenti anche il sindaco Leonardo Burgio e l’Arciprete di Serradifalco don Biagio Biancheri, insieme a rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni locali che da anni si impegnano a preservare e divulgare la storia delle miniere di zolfo. Il murale, che ha suscitato forte interesse e apprezzamento, si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Sicilia. I “Carusi” non è solo un tributo ai giovani del passato, ma è anche espressione di un messaggio di speranza e cambiamento: l’arte può diventare un mezzo di partecipazione attiva e di trasformazione sociale.