L'impianto è salvo

Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, presieduto da Rosanna De Nictolis, ha dichiarato inammissibili i tre ricorsi presentati da Legambiente, Wwf, il Coordinamento dei comitati No Muos, e l’associazione No Muos Sicilia e dal sindaco di Niscemi contro la realizzazione della stazione radio di Niscemi.

Con tre sentenza pubblicata stamattina, il Consiglio di giustizia amministrativa definisce “infondata” la richiesta di revocare la decisione con cui lo stesso organismo aveva autorizzato l’installazione del mega-radar.