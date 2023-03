TRIBUNALE

Questa mattina la Corte di Appello di Caltanissetta, presieduta dalla dottoressa Andreina Occhipinti, rigettando l’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha confermato la sentenza con la quale lo scorso 30 giugno il Tribunale di Enna, ha assolto con formula piena Maria Fascetto Sivillo, difesa dall’avvocato Giuseppe Lipera, dall’accusa di aver usato minaccia a due pubblici ufficiali.

Le parole dell’avvocato

“Si pone, dunque, una pietra tombale su un travagliato e complesso procedimento giudiziario, protrattosi per quasi 10 anni, e conclusosi con la più ampia formula liberatoria per la Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo, già magistrato presso il Tribunale di Catania, essendo emerso nei due gradi di giudizio la sua totale innocenza rispetto alla fantasiosa accusa formulata a suo carico. Il tempo è galantuomo e la verità è figlia del tempo. Sono felice per la dottoressa Fascetto. Giustizia è stata fatta“, il commento dell’avvocato Lipera.