C’è una nuova zona rossa a Niscemi. E’ composta dalle abitazioni che affacciano sulla strada provinciale 11. Dopo gli sgomberi di ieri è stato posto il nastro rosso. Alla fine, dopo una serie di verifiche, è stato possibile limitare le abitazioni sgomberate. Si parlava di qualche decina ma lo sgombero ha riguardato 4 case

Torna la croce simbolo di speranza

E’ stata, intanto, recuperata nel corso di un intervento congiunto dei vigili del fuoco e della polizia di Stato a Niscemi la croce che dava il nome al quartiere (Sante Croci appunto) caduta a seguito della frana che è iniziata il 25 gennaio scorso.

La croce, inizialmente rimasta a lungo in bilico è, pian piano, scivolata nel burrone finendo rovinosamente in fondo al crepaccio della frana nei primi giorni di febbraio ed esattamente fra il sette e il nove.

Le operazioni di recupero

Le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia e a rischio, a valle del movimento franoso. Per operare in sicurezza nella zona più pericolosa è stato impiegato un robot in dotazione alla polizia, che ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la croce senza esporre il personale a ulteriori rischi.

Una volta recuperata, la croce è stata trasportata in una zona sicura dal personale intervenuto, nonostante le difficoltà dovute al terreno sconnesso e instabile. Al termine delle operazioni, la croce è stata riconsegnata direttamente al sindaco del comune di Niscemi.

La croce simbolo del quartiere è rotta in più parti ma verrà ricomposta, come aveva già promesso il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, durante la sua visita a Niscemi lo scorso 10 febbraio.

Il sindaco e la speranza

“Andiamo avanti, forza, non molliamo”, ha scritto sui social il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, poco dopo il recupero della croce in marmo.