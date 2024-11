È stato attivato il campo pozzi di contrada Sanguisughe a Polizzi Generosa. Garantirà 30 litri al secondo di acqua a Caltanissetta. Siciliacque informa di aver completato i lavori di realizzazione e il collegamento idraulico del nuovo campo pozzi di contrada Sanguisughe, nel comune di Polizzi Generosa (Palermo), con l’acquedotto Madonie Est.

Acqua per Caltanissetta in emergenza idrica

In coerenza con le decisioni Cabina di regia della Regione sull’emergenza idrica, guidata dal governatore Renato Schifani, la nuova fonte sarà inizialmente destinata alla città di Caltanissetta alla quale verrà garantita, stante il distacco dall’invaso Ancipa, una fornitura di 30 litri al secondo d’acqua.

Futuro utilizzo della nuova fonte idrica

Successivamente la nuova fonte sarà condivisa con la stessa Polizzi Generosa e con gli altri centri del Palermitano e del Nisseno serviti dall’acquedotto Madonie Est.

Risorse idriche dell’Ancipa per i comuni dell’Ennese

Tutta la disponibilità idrica dell’Ancipa viene riservata esclusivamente ai cinque Comuni dell’Ennese – Troina, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga – con scarse fonti alternative di approvvigionamento.

Collaborazione tra Siciliacque e Comune di Polizzi Generosa

La realizzazione del campo pozzi di contrada Sanguisughe è stata eseguita da Siciliacque grazie alla disponibilità del Comune di Polizzi Generosa, che in futuro potrà anche beneficiare delle risorse idriche rinvenute nel sottosuolo, al pari degli altri centri del Palermitano e del Nisseno agganciati all’acquedotto Madonie Est.

Modifiche all’acquedotto Madonie Est

L’immissione dell’acqua nella rete idrica di sovrambito ha richiesto rilevanti modifiche dello schema di funzionamento dell’acquedotto Madonie Est e compensa parte del quantitativo precedentemente prelevato dall’Ancipa.

Arrivati altri pozzi

Nei giorni scorsi conclusi nei tempi programmati anche i lavori per la messa in esercizio dei sei nuovi pozzi siti in contrada San Giuliano, nel territorio di Butera. Con l’ultimazione di questi importanti interventi, il campo pozzi conta ora un totale di otto pozzi capaci di garantire una portata complessiva di circa 90 litri al secondo, rafforzando significativamente l’approvvigionamento idrico che sarà destinato alle comunità di Caltanissetta e San Cataldo.

Già ad agosto, Caltaqua aveva messo in esercizio i primi due nuovi pozzi, permettendo di avere una portata di circa 35 litri al secondo, ceduta in scambio a Siciliacque e destinata ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo.I lavori, condotti senza soste per conto di Caltaqua dall’impresa FCC Aqualia Italia, con l’impiego di circa trenta unità di personale, sono stati portati a termine in soli 20 giorni, rispettando pienamente il cronoprogramma condiviso con la Cabina di Regia Regionale. L’intervento è stato pianificato dal Gestore e proposto dall’ATI di Caltanissetta alla Cabina di Regia Regionale per il relativo finanziamento con i fondi pubblici stanziati per l’emergenza idrica.

I lavori hanno comportato il revamping dei sei nuovi pozzi e anche la realizzazione di circa 4 km di nuove condotte, per un investimento complessivo che supera il milione di euro. Le risorse idriche prelevate dai pozzi di contrada San Giuliano saranno convogliate verso le città interessate attraverso l’acquedotto Blufi, gestito da Siciliacque, che ha in atto il completamento degli interventi necessari di riparazione delle perdite per la fornitura idrica ai due comuni.