Sono 439 (367 uomini e 72 donne) gli iscritti alla 19° Trofeo kalat, in programma domenica a Caltanissetta . La manifestazione è organizzata dalla Track Club Master con la collaborazione del Comune di Caltanissetta e del Comitato Regionale ACSI Sicilia e il patrocinio del Comitato Regionale del CONI.

L’evento, inserito nel calendario nazionale FIDAL (bronze label) e valido come 3a prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master e 2a prova del Grand Prix delle Tre Province.

Uno sguardo ai numeri e alle statistiche: la categoria più numerosa è la SM50 con 64 atleti al via, a seguire la SM45 (60) e la SM55 con 50. Al femminile la categoria più “affollata” è la SF45 con 14 atlete, geguita dalla SF40 (13) e dalla SF50 (10). Gli atleti più giovani in gara (il Kalat come tradizione è aperto anche alle categorie giovanili) sono Salvatore Croce Ferrigno e Iuliana Victoria Badita, rispettivamente sette e nove anni. I meno giovani sono Giuseppe Pantò 81 primavere e Rosaria Lanza.

Sessantasei le società presenti a Caltanissetta; il contingente più numeroso è rappresentato dall’Universitas Palermo con 36 atleti, a seguire Trinacria Palermo (24), Track Club Master e Marathon Caltanissetta (20), Polisportiva Pegaso Athletic (16), Barrafranca Running, Corri Serradifalco e Virtus Acireale (15), Amatori Regalbuto (14), Atletica Canicattì, Marathon Club Haenna con 13.

Auguri ad Antonino Sireci e Graziella Giambra che domenica festeggeranno “in gara” il loro compleanno.

Non solo premi per i primi tre assoluti, uomini e donne, e per i primi tre di categoria; premi speciali sono previsti anche per il meno giovane e la meno giovane classificati, per chi migliorerà il record maschile (32’10’’ Davide Ragusa) e femminile (38’20’’ Tatiana Betta) del percorso, per il primo classificato e la prima classificata donatori di sangue soci Fidas.

Start list di “spessore”, con al via, tra gli altri, Hamad Bibi, Vito Massimo Catania, Abdelkrim Boumalik, Enzo Copia e Filippo Russo e Lorenzo Abbate. Al femminile spiccano le presenze di Chiara Immesi, Liliana Scibetta, Rosita Patti, Maria Grazia Bilello, Angela La Monica, Santa Saitta, Adriana Di salvo, Serena Zeferino, Margaret Maia Cotrin e Laura Granvillano.

Lo scorso anno a vincere furono Mohamed Idrissi e Federica Cernigliaro. A fare da prologo alle gare dei senior master, le sfide aperte alle categorie giovanili, dagli Esordienti agli Allievi.