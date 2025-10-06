È accusato dell’omicidio della romena Veronica Abaza, 64 anni, avvenuto a Gela (Caltanissetta) lo scorso 17 settembre un quarantenne romeno arrestato dai carabinieri.

Si tratta di un bracciante agricolo, che vive nella cittadina.

Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa indetta per domani alle 9 in procura. Sembra che i due convivessero.

La scorsa settimana, il quarantenne è stato sentito nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L’uomo è detenuto in carcere. Sono stati condotti rilievi autoptici sul cadavere della donna