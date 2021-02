Anziana morta in casa di riposo, gestore ai domiciliari per omicidio colposo (VIDEO)

Redazione di

19/02/2021

Disposti gli arresti domiciliari per Giuseppe Calì, amministratore unico della comunità alloggio per anziani “Casa Serena” di San Cataldo L’uomo è accusato di omicidio colposo e maltrattamento di anziani L’inchiesta è scaturita nel 2017 dopo la morte di una anziana di 85 anni ospite della struttura Il decesso sarebbe legato all’abuso della somministrazione di farmaci a base di promazina Notificate altre quattro misure interdittive ad operatori della struttura La casa di riposo è stata sequestrata I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip con cui si dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari e l’interdittiva dall’esercizio di attività professionale, per Giuseppe Calì, 46 anni di San Cataldo (in provincia di Caltanissetta), amministratore unico della comunità alloggio per anziani “Casa Serena”, accusato di omicidio colposo e maltrattamento di anziani. Il decesso dell’anziana nel 2017 e le accuse L’inchiesta è nata dopo la morte di una donna di 85 anni, Anna Polizzi, il 29 luglio 2017 nella casa di riposo. Il decesso sarebbe dovuto all’abuso di somministrazione di alcuni farmaci a base di “promazina”, che si prescrive ai pazienti con problemi schizofrenici e molto agitati. Altre quattro misure interdittive e il sequestro della struttura Con lo stesso provvedimento sono state notificate a quattro operatori della struttura altrettante misure interdittive del divieto di esercitare la professione presso comunità alloggio ed è stato eseguito il sequestro preventivo della casa di riposo, delle quote societarie e del compendio aziendale. Non si tratta del primo episodio Quello delle case di riposo nelle quali gli anziani vengono maltrattati è un tema purtroppo frequente nelle cronache nazionali e siciliane. Nell’aprile scorso a Palermo la Guardia di Finanza ha scoperto, in via Emerico Amari, una casa di riposo dove gli anziani venivano picchiati e ripetutamente umiliati. Sono state arrestate sei persone, accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Gli investigatori hanno documentato, attraverso alcune telecamere nascoste, decine di episodi con violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della casa di riposo, con spintoni, calci e schiaffi accompagnati da insulti e ingiurie. I continui maltrattamenti avrebbero indotto alcuni anziani perfino a atti di autolesionismo.

Non si tratta del primo episodio

Quello delle case di riposo nelle quali gli anziani vengono maltrattati è un tema purtroppo frequente nelle cronache nazionali e siciliane. Nell’aprile scorso a Palermo la Guardia di Finanza ha scoperto, in via Emerico Amari, una casa di riposo dove gli anziani venivano picchiati e ripetutamente umiliati. Sono state arrestate sei persone, accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio.

Gli investigatori hanno documentato, attraverso alcune telecamere nascoste, decine di episodi con violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della casa di riposo, con spintoni, calci e schiaffi accompagnati da insulti e ingiurie. I continui maltrattamenti avrebbero indotto alcuni anziani perfino a atti di autolesionismo.