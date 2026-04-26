La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri -USIC- Sicilia esprime il proprio più vivo compiacimento e un sentito plauso per la brillante operazione di polizia giudiziaria denominata “Mondo Opposto”, che ha inferto un colpo durissimo alla criminalità organizzata nel territorio di Niscemi.

L’eccellente risultato conseguito dai militari delle varie articolazioni del Comando Provinciale di Caltanissetta, segnatamente dell’Aliquota Operativa del Reparto Territoriale di Gela, non è solo un successo investigativo di alto profilo, ma rappresenta la sintesi perfetta di dedizione, spirito di sacrificio e altissima professionalità.

Questa operazione conferma che la presenza dello Stato in Sicilia è solida e instancabile, vedere disarticolati sodalizi criminali che tentano di soffocare l’economia e la serenità dei cittadini è la risposta più forte che l’Arma possa dare al territorio.

L’USIC Sicilia sottolinea che il successo di “Mondo Opposto” è frutto del lavoro silenzioso di uomini e donne in divisa che, nonostante le sfide logistiche e i rischi quotidiani, operano con una resilienza esemplare.

L’intervento a Niscemi restituisce fiducia alle istituzioni e ossigeno alla comunità locale, dimostrando che nessun “mondo opposto” alla legge può restare impunito.

USIC continuerà a vigilare affinché il valore di queste azioni venga riconosciuto non solo mediaticamente, ma anche attraverso una costante tutela del benessere e della dignità professionale di ogni singolo Carabiniere impegnato sul fronte.

Ai colleghi protagonisti di questa operazione va il nostro ringraziamento più sincero: il vostro operato onora l’uniforme che indossiamo e l’intera Regione Sicilia.