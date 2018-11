Non c’è stato lo sperato lieto fine. Il pensionato di Gela, Angelo Giarrizzo, 82 anni, del quale era stata denunciata tre giorni fa la scomparsa, è stato ritrovato morto in un’area verde del quartiere “Fondo Iozza”, a oltre due km di distanza dalla sua abitazione.

Il corpo, a quanto si è appreso, non presenta segni di violenza. I familiari hanno riferito che aveva gravi problemi di memoria. Sul luogo del rinvenimento è intervenuto il medico legale per accertare le cause del decesso.

Per ritrovarlo i familiari avevano lanciato, dopo aver presentatod enuncia, una serie di appelli sui media e sui social network ma non è stato sufficiuente. Nessun sembra averlo visto. Nella notte il ritrovamento