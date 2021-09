Partenza domenica mattina alle 9.30, iscritti oltre 300 atleti

Domani, 12 settembre si corre il ventesimo Trofeo Kalat che assegna i titoli regionali master

Iscritti oltre 300 atleti di tutte le età: il più giovane ha 5 anni, il meno giovane 82

La gara sui 10 km è organizzata dal Track Club Master e fa parte del Grand Prix regionale

A Caltanissetta si assegnano domani 12 settembre i titoli regionali Master nei 10 km su strada. La ventesima edizione del Trofeo Kalat, infatti, sarà valida sia per il campionato siciliano di specialità che come quinta tappa del Grand Prix regionale. A ricevere la maglia di campione regionale saranno gli atleti e le atlete, dalla categoria SM35 e SF35 in poi.

La storica manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal, è organizzata dal Track Club Master, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, del comitato regionale del Coni e la collaborazione del comitato regionale Acsi Sicilia.

Oltre 300 gli iscritti

Oltre 300 i podisti iscritti al trofeo Kalat, che avrà come consueto prologo, a partire dalle 9, le sfide riservate alle categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti, allievi) impegnate in una porzione ridotta del percorso gara.

Atleti in gara dai 5 agli 82 anni

Il più piccolo in gara è Angelo Marino 5 anni, il meno giovane Salvatore Garfì 82 primavere. Sessantuno le società presenti a Caltanissetta, Trinacria Palermo con 28 atleti e Marathon Caltanissetta con 25 le più rappresentate.

Tre giri per i Master

I master dovranno affrontare tre giri di un percorso molto tecnico, omologato, della misura di 10 chilometri.

Protocollo anti-covid

Massima attenzione al protocollo anti-covid.I pettorali dovranno essere ritirati personalmente dagli atleti, esibendo un documento di identità e consegnando l’autocertificazione covid già compilata e firmata (per i minori va firmata dal genitore). Al momento del ritiro del pettorale verrà misurata la temperatura.

Tre partenze scaglionate per evitare assembramenti

A tal proposito (per evitare assembramenti soprattutto in zona partenza) gli organizzatori hanno predisposto tre partenze. La prima (alle 9.30) sarà dedicata a tutte le donne; dopo 3 minuti partiranno gli uomini più forti (accredito fino a 4’15/km in gare di 10 km negli ultimi due anni), dopo 1 minuto tutti gli altri.

Hamad ed Immesi vinsero nel 2019

L’edizione 2019, l’ultima che si corse sulle strade di Caltanissetta prima dello stop dovuto al Covid19, ha visto protagonisti BiBi Hamad (Mega Hobby Sport) e Chiara Immesi (Universitas Palermo).