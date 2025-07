Sono in corso le ricerche di Frederic Heyden, turista belga di 49 anni, scomparso nei pressi di Montedoro, provincia di Caltanissetta. L’uomo era andato in villeggiatura in compagnia di alcuni amici quando, alcune ore fa, non ha fatto più rientro non dando più sue notizie. Immediatamente è scattata la segnalazione.

Al momento della scomparsa, era a bordo di una motocicletta Royal Enfield e indossava pantaloni bianchi e una camicia blu.

Partite le ricerche

La Prefettura di Caltanissetta ha immediatamente attivato un vasto dispositivo di soccorso che coinvolge carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, impegnati nelle operazioni di ricerca sul territorio circostante. Heyden è descritto come un uomo alto circa 185 centimetri, con capelli biondi, baffi e pizzetto.

Altri scomparsi in Sicilia

A maggio una situazione analoga si era verificata a Partinico, in provincia di Palermo. Antonino Arculeo, 72 anni, era scomparso da Partinico domenica 4 maggio 2025. I familiari ne hanno denunciato la sparizione mercoledì 7 maggio, dando il via alle ricerche coordinate dalla polizia locale. Venerdì 9 maggio il corpo senza vita di Arculeo è stato ritrovato nelle vicinanze dell’alveo delle acque termali tra Castellammare del Golfo e Calatafimi, con alcune ferite che potrebbero derivare da un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Europa ad Alcamo, dove è stata trovata la sua auto danneggiata e abbandonata. Il conducente, fuggito, non è stato identificato e non è certo che fosse lui alla guida.

La procura di Palermo ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Intanto, il figlio di Arculeo ha espresso sui social il suo dolore e la speranza che le autorità facciano piena luce sulla vicenda, che resta avvolta nel mistero.