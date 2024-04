La Polizia di Stato di Niscemi, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un niscemese trentenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Nel corso di un controllo eseguito nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno sequestrato una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La successiva perquisizione eseguita nel domicilio dello stesso ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare altri 110 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e una somma di denaro in contanti, presunto provento di attività di spaccio. In sede di convalida dell’arresto il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Lo spaccio a Pasquetta

Avevano deciso di dedicarsi allo spaccio nel giorno di pasquetta ma sono stati bloccati dai carabinieri. E’ accaduto a Francofonte, nel Siracusano, dove la coppia, lui 41 anni, lei 32 anni entrambi risiedono, che avrebbero ceduto una dose ad un loro cliente, un uomo, di origine tunisine.

Aggressione ai carabinieri

L’arrivo dei militari ha fatto cessare gli affari di droga degli indagati, che, nella concitazione, hanno perso un involucro contenente 2 grammi di marijuana. Messi con le spalle al muro, la coppia avrebbe aggredito gli inquirenti, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di scappare ma sono stati presi poco dopo.

Droga e resistenza

Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’uomo dovrà rispondere anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il tunisino 37enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Spacciatore nel Siracusano

Deve essersi sentito come Al Pacino, nel famoso film Scarface, un 49enne siracusano, residente a Solarino, che è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

