L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi avevano disposto perquisizioni in locali nella sua disponibilità.

Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros avevano eseguito in provincia di Roma sei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Caltanissetta.

Gli accertamenti avevano riguardato, oltre a De Gennaro, il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore. Secondo l’ipotesi dei magistrati nisseni, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura.

Attraverso Peruzzi avrebbe invece occultato documentazione relativa, tra l’altro, all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali, sovraordinati all’ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e nella scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, per il suo collaboratore Francesco Pacetto e per il pentito Salvatore Contorno (in relazione all’eta’ degli indagati). Per Donatella Peruzzi era stato chiesto invece il carcere mentre per Massimo Carnicelli, la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni.

I pm hanno depositato atto di appello, in relazione al quale, oggi il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha provveduto e ha notificato la fissazione dell’udienza agli interessati. De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) sono indagati perché avrebbero indotto Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni alla procura di Caltanissetta.

Dichiarazioni che Contorno si sarebbe rifiutato di rendere. De Gennaro, Donatella Peruzzi, funzionario in servizio al Dis e Massimo Carnicelli, sono indagati perché all’indomani di un serie di perquisizioni che, nel settembre del 2023, riguardarono i familiari di Arnaldo La Barbera, avrebbero “occultato documentazione sia cartacea che informatica – si legge in una nota a firma del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca – spostandola dal luogo in cui si trovava (e segnatamente affidandone parte al marito della Peruzzi)”.