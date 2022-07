Succede alla cassa di un supermercato di Caltanissetta

Una donna tenta di rubare super alcolici in un supermercato di Caltanissetta ma per non dare nell’occhio comunque si era presentata alla cassa. Voleva pagare solo un’aranciata e delle patatine ma dentro la borsa aveva nascosto bottiglie di whisky di un certo valore. Alla fine non è riuscita a farla franca, è stata scoperta e denunciata dalla polizia.

L’intervento della sezione volanti

A denunciare la donna sono stati i poliziotti della sezione volanti alla locale Procura della Repubblica. L’accusa nei suoi confronti è di furto aggravato consumato ai danni di un supermercato. Gli agenti della polizia ieri mattina sono stati allertati dal responsabile dell’esercizio commerciale ubicato nella periferia del capoluogo Nisseno.

Scoperta dalla sicurezza

La donna, dopo aver riempito la propria borsa di prodotti del supermercato, si è recata alla cassa dove ha pagato pochi spiccioli per una bottiglia di aranciata e delle patatine. Ma è stata fermata all’uscita del punto vendita e nella sua borsa il personale della sicurezza ha trovato sei bottiglie di whisky del valore di circa 150 euro, rubate poco prima dagli scaffali dell’attività commerciale. La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario e la donna, che oltretutto ha diversi precedenti di polizia per vari furti commessi, è stata condotta in questura dove ha ammesso ai poliziotti di essere stata l’autrice del furto.

Alcolici rubati a Palermo

Singolare il furto avvenuto nei giorni scorsi nel circolo tennis Kalta di via Beato Angelico a Palermo. Nella notte i ladri sono entrati nella struttura sportiva portando via diversi cartoni di alcolici dal valore di oltre 800 euro. I gestori del circolo hanno chiamato la polizia e denunciato il furto. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del colpo.

Furto di alcolici in un pub alla Vucciria

Altro Furto in un pub sempre a Palermo e il titolare pubblica su Facebook i filmati della razzia. I ladri sono entrati nel locale Borderline in via Materassai alla Vucciria a Palermo e hanno portato via tutto, bottiglie di alcol, mixer, casse amplificate e altro ancora. Hanno cercato di portare via un’intera vetrina frigo con tutte le bottiglie utilizzando un carrello, ma alla fine, forse disturbati dal passaggio di qualcuno hanno desistito.