L’accusa è di corruzione per il deputato all’Ars di Forza Italia Michele Mancuso. Avrebbe intascato tangenti da un’associazione. Gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta e dello Sco di Roma hanno notificato l’invito a comparire della procura di Caltanissetta diretta da Salvatore Del Luca per rendere interrogatorio davanti al gip.

Il provvedimento non solo è stato notificato al deputato forzista, ma anche a Lorenzo Gaetano Tricoli e ai rappresentanti legali e componenti dell’associazione Asd Genteemergente, ovvero Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli. Per loro la procura ha chiesto gli arresti domiciliari.

Il deputato Michele Mancuso è indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo l’ipotesi accusatoria, Mancuso avrebbe ricevuto una tangente di 12.000 euro in tre diverse tranche fino al 5 maggio 2025. Il denaro sarebbe servito a favorire l’associazione Genteemergente come destinataria di fondi pubblici pari a 98.000 euro destinati alla realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta, stanziati con la legge regionale 12 agosto 2024.

Gli altri indagati – Lorenzo Gaetano Tricoli, Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli – rispondono di corruzione come presunti corruttori, mentre a loro e a Eugenio Bonaffini è contestata truffa aggravata per 49.000 euro di costi fittizi e per un totale di 69.496 euro sequestrati preventivamente dal Gip.

A Eugenio Bonaffini (l’unico al quale non è contestata l’ipotesi corruttiva) è contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per il Bonaffini non sono stati richiesti i domiciliari.

La procura ha contestualmente delegato gli agenti di polizia all’esecuzione di un sequestro preventivo disposto dal gip. L’azione ha interessato le somme che sarebbero state illecitamente e indebitamente percepite da alcuni degli indagati, per circa 69 mila euro. Sempre su delega della procura, sono state avviate alcune perquisizioni, tra cui quella presso l’ufficio del deputato Mancuso. Le strutture del partito di appartenenza sono state espressamente escluse dal provvedimento di perquisizione.