Ennesima tragedia della strada stavolta lungo la principale arteria autostradale dell’isola. l’incidente mortale è avvenuto sulla A19 Palermo-Catania all’altezza del km 82, nei pressi dellos vincolo di Resuttano, in territorio dell’omonimo comune, in direzione del capoluogo siciliano.

Nello scontro fra due autovetture una persona è deceduta mentre sono ben sei i feriti fra cui anche due bambini.

Elisoccorso atterra in autostrada

Per soccorrere i feriti è stato necessario intervenuto dell’elisoccorso che è atterrato sulla sede stradale chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute squadre dell’Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Indagini sull’incidente

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli scontratisi per cause che dovranno essere accertate anche attraverso i rilievi tecnici della polizia stradale e le testimonianze. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta.

Le persone ferite

Oltre alla vittima le persone ferite risultano essere sei fra cui due bambini. Uno dei due è in gravi condizioni ed è stato trasportato a Palermo in elisoccorso, mentre l’altro all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta insieme alla mamma.

Tragedia simile ad Aragona

È di un morto e cinque feriti il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Aragona, nel cuore della provincia di Agrigento. La vittima è Martina Frequente, una giovane di 26 anni originaria di Agrigento, deceduta a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto.

La dinamica

L’incidente si è verificato intorno alle 2,00, quando una Fiat Punto, sulla quale viaggiava Martina insieme ai genitori e al fidanzato, si è scontrata frontalmente con un’Audi. I quattro stavano rientrando a casa dopo aver partecipato ad un matrimonio. La collisione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha avuto un impatto devastante.

Secondo le prime ricostruzioni, l’Audi era occupata da una coppia originaria di Sanfratello, in vacanza nell’agrigentino. L’allerta è stata lanciata immediatamente, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i coinvolti dalle rispettive auto.

Gli operatori sanitari hanno trasportato i feriti in ospedale a bordo di quattro ambulanze.

Tragicamente, Martina è deceduta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio di Agrigento. Gli altri cinque coinvolti nell’incidente presentano vari livelli di ferite, con uno di loro ricoverato in codice rosso.

I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica esatta dei fatti. La comunità locale è sconvolta dalla notizia della morte di Martina, una giovane che aveva tutta la vita davanti a sé e che lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Pirata della strada a Palermo

Un palermitano di 78 anni è stato investito da un motociclista in via Messina Marine a Palermo. L’investitore è fuggito via senza prestare soccorso. L’anziano è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla.

I carabinieri del radiomobile e gli agenti della polizia municipale stanno cercando il pirata della strada che è fuggito.