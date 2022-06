Denunciato a Caltanissetta un uomo di 45 anni

Sotto l’effetto di stupefacenti e anche ubriaco era alla guida di un’auto si è andato a schiantare contro un veicolo posteggiato. Quando è arrivata la polizia, probabilmente consapevole dei guai a cui sarebbe andato incontro, ha deciso di rifiutarsi di sottoporsi ai test degli agenti e per questo è stato denunciato.

Le accuse

Ecco perché i poliziotti della sezione volanti non hanno potuto far altro che segnalare alla locale Procura della Repubblica un 45enne per guida sotto l’influenza di stupefacenti e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti a seguito di incidente stradale. L’uomo, secondo la ricostruzione dei poliziotti, alla guida della propria autovettura mentre percorreva via Xiboli, direzione periferia, ed è impattato contro un’auto parcheggiata in doppia fila.

Altri due mezzi coinvolti

A seguito dell’urto altri due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente. Sul posto è intervenuto un equipaggio della sezione volanti e un ambulanza del 118. Il 45enne, poco collaborativo e ostile alla presenza degli agenti, in evidente stato di alterazione psicofisica e con una ferita alla testa, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per le cure del caso. Lo stesso, alla richiesta degli agenti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti al fine di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti e l’eventuale stato di ebbrezza alcolica.

Le denunce nel Trapanese e Catanese

Un altro ragazzo appena maggiorenne nei giorni scorsi nel Marsalese è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto, a seguito di un incidente stradale, i successivi esami clinici a cui si era sottoposto accertavano che era risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nel Catanese i carabinieri hanno denunciato un 33enne ed un 37enne, entrambi catanesi, oltre ad un 25enne di Melilli, in quanto gravemente indiziati di guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli sono stati sorpresi mentre si trovavano alla guida delle proprie autovetture, ad una sommaria verifica, in evidente stato alterato, poi confermato dai risultati dell’alcoltest che ha stabilito per loro un contenuto alcolemico nel sangue superiore al consentito e che ha comportato per tutti il ritiro della patente di guida.