Le fiamme in via Dusmet a Caltanissetta

Un incendio è divampato in serata a Caltanissetta in un appartamento di via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia. Tutte le famiglie del palazzo sono state evacuate dalle volanti della polizia intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco che stanno completando lo spegnimento. Nell’incendio nessuno è rimasto ferito.

I sospetti

La polizia avrebbe anche fermato il presunto responsabile dell’incendio e sta ricostruendo le dinamiche della vicenda. Sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al terzo e ultimo piano di una casa popolare. I vigili del fuoco mediante l’utilizzo della scala aerea hanno raggiunto l’abitazione dal balcone e tirato fuori anche delle bombole Gpl. I danni sarebbero ingenti.

L’incendio a Comiso dell’altra notte

Un altro incendio ha destato molta preoccupazione la notte scorsa a Comiso. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo all’interno di un complesso residenziale alla periferia del comune in provincia di Ragusa. Le fiamme si sarebbero propagate da sterpaglie nei pressi del condominio e sono arrivate a minacciare alcuni appartamenti, tanto da costringere alla fuga alcuni condomini. Non si sono registrati feriti.

Altro rogo nel Messinese

A causa del rogo divampato nella notte di ieri in un locale all’interno del centro commerciale “Today” di Pistunina, è stata disposta dalle autorità locali l’interdizione di tutta la struttura per le persistenti nubi tossiche. La direzione dell’Asp di Messina, su istanza del direttore del distretto locale e in continuità con le determinazioni dell’autorità sanitarie, ha stabilito di chiudere temporaneamente il poliambulatorio di Pistunina, che si trova all’interno del centro commerciale interessato dal rogo, in attesa del ripristino dell’intera area a garanzia della salute sia dell’utenza, che dei dipendenti Asp Messina.

A fine agosto incendio tra Priolo e Augusta, paura per gli inquinanti

“Non si evidenziano valori di concentrazione di inquinanti singolarmente rilevanti ed univocamente correlabili all’evento”. E’ quanto indicato nel verbale redatto dall’Arpa, agenzia regionale di protezione ambientale, che ha compiuto i campionamenti dell’aria dopo l’incendio alla Ecomac, l’azienda che gestisce una piattaforma di rifiuti tra Priolo ed Augusta, causato presumibilmente da un fulmine a fine agosto.