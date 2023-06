I controlli a largo raggio della polizia

Sale giochi con accertate violazioni e anche un’associazione culturale che versa in carenti condizioni igienico sanitarie. E’ la scoperta fatta dalla polizia a Caltanissetta nell’ambito di un’operazione a vasto raggio. Nel mirino anche soggetti sottoposti a misure cautelari e controlli in ambito di circolazione stradale.

L’abusivismo commerciale

In particolare la polizia amministrativa ha svolto diversi controlli contro l’abusivismo commerciale e in esercizi commerciali. Sanzionate tre sale giochi per mancanza del titolare o di un suo rappresentante e per violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza. Gli agenti della questura di Caltanissetta hanno effettuato poi uno specifico controllo eseguito all’interno di un’associazione culturale sportivo dilettantistica. Qui hanno riscontrato numerose irregolarità di carattere sanitario facendo intervenire personale dell’Asp che ha elevato sanzioni pecuniarie.

L’input del prefetto

Nel corso dell’ultima settimana la polizia di Stato ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio nel capoluogo. Obiettivo quello di prevenire e contrastare l’attività predatoria in danno di privati e contro l’abusivismo commerciale. Le attività, disposte dal questore Pinuccia Albertina Agnello, hanno avuto l’input del prefetto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Impegnati equipaggi della sezione volanti e del reparto prevenzione crimine. Insieme hanno eseguito diversi posti di blocco in vari punti della città.

Il bilancio per i controlli su strada e non solo

Gli agenti della polizia amministrativa hanno, inoltre, eseguito controlli contro l’abusivismo commerciale. Sono state controllate 618 persone e 423 autovetture, con l’utilizzo del sistema Mercurio, eseguite 22 perquisizioni, contestate 21 violazioni al codice della strada. Altre 7 segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti con sequestro di hashish. Eseguiti poi 184 controlli a soggetti sottoposti a misure anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, liberi vigilati), riscontrando 5 violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Eseguiti anche 3 arresti per inasprimento della misura cautelare, dai domiciliari al carcere. L’attività delle volanti ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria altre 10 persone per svariati reati. Furto con strappo, danneggiamento aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, percosse e lesioni personali.

