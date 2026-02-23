Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Niscemi. Il capo dello Stato ha deciso per un visita lampo nel Paese della frana in occasione del suo ritorno a Palermo già previsto.

Sorvolo in elicottero poi incontro col sindaco

Mattarella arriva in elicottero e prima di fermarsi nel comune del centro effettua un sopralluogo dall’alto come hanno fatto tutti gli esponenti di governo prima di lui. Dall’alto, infatti, la frana risulta più evidente e appaiono chiari i suoi effetti.

A seguire il capo dello Stato viene ricevuto dal sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che è anche commissario per l’applicazione dei provvedimenti di emergenza stabiliti dalla Regione siciliana mentre il commissario per l’uso dei fondi da 150 milioni stanziati dal governo nazionale è il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

Visita di Mattarella in Sicilia già prevista

Mattarella in realtà aveva già in programma una visita in Sicilia per partecipare nel pomeriggio, a Palermo, alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. La visita a Niscemi, invece, è stata aggiunta all’ultimo istante dal cerimoniale con poche formalità proprio su richiesta dello stesso Presidente della Repubblica.

A Niscemi tutte le autorità dello Stato

A Niscemi sono passate o passeranno tutte le massime autorità dello Stato Italiano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è venuta due volte nel comune della Provincia di Caltanissetta. Nel fine settimana è arrivato il sottosegretario Durigon mentre il vice Premier Matteo Salvini ha annunciato la sua visita nei prossimi giorni. Il primo ad arrivare a Niscemi era stato il Presidente della Regione renato Schifani.

Per intervenire sulla frana sono in corso operazione gestite dalla Protezione civile nazionale mentre per quel che riguarda la viabilità c’è già un incarico all’Anas e i genio Militare ha predisposto una via d’emergenza attraverso il tracciato di una vecchia regia trazzera.