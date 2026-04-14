A Siniscola, in Sardegna

Una bambina di appena sei mesi è stata lasciata da sola in auto sotto il sole nel parcheggio di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro, in Sardegna. L’episodio è avvenuto sabato, nel primo pomeriggio, nelle ore più calde della giornata. I genitori si erano allontanati per fare la spesa. La piccola è rimasta nell’abitacolo per circa venti minuti, con un rischio concreto legato all’aumento rapido della temperatura all’interno del veicolo.

A notare la situazione è stata una coppia di passanti, turisti cechi, che hanno visto la bambina in difficoltà e hanno lanciato l’allarme. Da quel momento la catena dei soccorsi si è attivata in pochi minuti.

L’allarme nel parcheggio e l’intervento dei soccorsi

La scena si è svolta nel parcheggio di un supermercato, dove l’auto era in sosta sotto il sole. Nonostante un finestrino fosse stato lasciato leggermente aperto, il caldo all’interno del veicolo è aumentato rapidamente.

Il rischio, in questi casi, è noto: l’abitacolo può trasformarsi in pochi minuti in una trappola termica. La neonata, secondo quanto ricostruito, mostrava segni di sofferenza legati al caldo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i Carabinieri.

I militari hanno avviato le ricerche dei genitori, trovati poco dopo all’interno del supermercato. L’assenza è stata quantificata in circa venti minuti.

Le condizioni della bambina

La bambina è stata soccorsa subito dopo l’arrivo dei sanitari. È stata trovata accaldata ma cosciente.

Secondo quanto emerso, non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Un elemento che riduce l’impatto clinico dell’episodio, ma non quello della dinamica.

La denuncia per abbandono di minore

Per i genitori è scattata la denuncia con l’accusa di abbandono di minore.

La normativa italiana prevede responsabilità penali precise in questi casi, soprattutto quando la condizione di abbandono espone il minore a un pericolo concreto per la salute.

L’elemento determinante, in questo episodio, è stato il contesto: ore calde, auto chiusa e presenza di una neonata incapace di reagire autonomamente.