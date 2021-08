in piazza Umberto

Nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle attività produttive, industriali e commerciali ambito emergenza covid-19, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea (CT), coadiuvati dai colleghi del N.I.L. di Catania, nonché da personale del Dipartimento Prevenzione Veterinaria di Acireale e dell’A.S.P. di Catania, hanno ispezionato diversi locali riscontrando la presenza in un bar di piazza Umberto di ben 13 lavoratori in nero.

Erano tutti in nero

Erano subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (13 su 13 presenti);

Cibo senza tracciabilità

Inoltre, all’interno dei banchi frigo del medesimo esercizio pubblico i militari dell’Arma hanno riscontrato la conservazione di 13 Kg di carne mista priva di tracciabilità. Al termine del controllo è stata disposta dal personale dell’ASP la sospensione delle operazioni di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato, fino alla messa a norma delle carenze igienico sanitarie riscontrate.

Maxi multa

Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 60.000 euro ed operati recuperi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. per oltre 15.000 euro.

Controlli anche a Taormina e Giardini Naxos

I militari dell’Arma hanno effettuato diversi controlli ai locali pubblici di Giardini Naxos con il personale specializzato, verificando anche la posizione lavorativa di numerosi dipendenti. All’esito dell’attività ispettiva presso un esercizio pubblico, i militari dell’Arma hanno scoperto la presenza di sei lavoratori in nero e, pertanto, hanno denunciato all’autorità giudiziaria l’amministratore unico per violazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al lavoro nero, in quanto oltre a non aver regolarizzato i lavoratori, avrebbe omesso di sottoporli a visita medica preventiva.

Nei suoi confronti sono state elevate le sanzioni amministrative per un ammontare di circa 25.000 euro e un’ammenda di circa 15.000 euro. Inoltre è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale in attesa della regolarizzazione delle infrazioni accertate.