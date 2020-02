spettacolo

San Valentino, venerdì 14 febbraio, la HJO Jazz Orchestra Musica non poteva che celebrare la festa degli innamorati con un concerto che parlasse d’amore attraverso le note composte da grandi musicisti quali Duke Ellington, Count Basie, George Gershwin, Leonard Bernstein e persino Ludwig Van Beethoven, solo per citarne alcuni.

La HJO Jazz Orchestra, la band di ispirazione americana nata dall’idea di Benvenuto Ramaci, direttore musicale della formazione, si esibirà venerdì 14 alle ore 20:30 al Teatro Ambasciatori di Catania in Love Songs, omaggio agli innamorati, per il quale saranno affiancati da una special guest: la cantante e musicista messinese Anita Vitale, che vanta importanti collaborazioni con Lucio Dalla, Claudio Baglioni e Le Divas, solo per citarne alcune.

Nel corso della serata Anita Vitale accompagnata dalla band diretta da Ramaci proporrà al pubblico alcuni brani classici del jazz come Sing sang sung di Gordon Goodwin ispirata alla celeberrima “Sing, Sing, Sing” di Benny Goodman, e “The Man I Love” musicata da George Gershwin e cantata tanto da Billie Holiday quanto da Ella Fitzgerald, che saranno intercalati da altri classici dello swing, da Duke Ellington a Count Basie.

LOVE SONGS

Flight to the foo birds (Count Basie), Medley from Sophisticated Ladies (Duke Ellington), In A Sentimental Mood (Duke Ellington) , I Can’t Give You Anything But Love (Jimmy McHugh), Someone To Watch Over Me (George Gershwin), Somewhere (vocal) da West Side Story (Leonard Bernstein), ‘S Wonderful (George Gershwin), Dark Eyes (Adalgiso Ferraris), Laura (Johnny Mercer e David Raksin), Blues for Elise (Ludwig Van Beethoven), Ballad for a Lady (Nick Ayoub), Hungarian Dance No 5 (Johannes Brahms), Prelude To A Kiss (Duke Ellington), Fever (John Davenport), Skylark (Hoagy Carmichael), The Man I Love (George Gershwin), Angel Eyes (Earl Brent), The Girl From Ipanema (Antonio Carlos Jobim), Cute (Count Basie), Sing, sang, sung (Gordon Goodwin).