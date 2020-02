le iniziative previste nel giorno degli innamorati

Promesse d’amore al centro commerciale Conca D’Oro di Palermo a prova di lucchetto!

A “sigillare” dichiarazioni, impegni e giuramenti romantici sarà la grande scritta “love” allestita in piazza Centrale. Ma non solo.

Le più belle canzoni d’amore, centinaia di palloncini a forma di cuore e mille rose rosse, allieteranno il giorno dedicato agli innamorati in galleria.

E per la sera? Una romantica sorpresa. Per aggiudicarsela basta partecipare al contest “Love is… cos’è per te l’amore?”.

Per esprimere il sentimento basta una foto, un video o un pensiero da postare sulla pagina Facebook del Conca D’Oro.