Sabato 1 febbraio

Si chiama “Imperfetto” ed è il nuovo progetto discografico che Thomas Bocchimpani presenterà, sabato 1 febbraio, al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea. A partire dalle ore 17 Thomas si esibirà in un mini live e, subito dopo, incontrerà i fan per autografare il suo nuovo cd “Imperfetto” e per farsi immortalare in una foto.

Le sue passioni, il canto e la danza, si manifestano sin da bambino. Nel 2013 partecipa alla quarta edizione del talent show televisivo “Io canto”, ma è con la successiva presenza alla scuola di “Amici di Maria De Filippi” che riesce ad ottenere il suo primo contratto discografico. Reduce dalla recente partecipazione di “Sanremo Giovani”, dove è arrivato in finale, può vantare già due disco d’oro nella sua giovane carriera.

L’evento è gratuito. Per ritirare il pass è possibile recarsi presso gli uffici di direzione del centro commerciale Conca D’Oro. Per informazioni: https://concadorocentrocommerciale.it/instore-thomas/