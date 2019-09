Dal 5 al 7 settembre all’Anfiteatro

Sarà la celebre cantante italiana Arisa a chiudere il Lennon Festival di Belpasso, in provincia di Catania dove ci sono in programma tre giorni di grande musica, ma anche di raccolta fondi per chi è meno fortunato e non perde la speranza. Si tratta di un concorso nazionale per cantautori, interpreti e gruppi musicali emergenti organizzato dal Lennon Club. La kermesse è in programma dal 5 al 7 settembre all’Anfiteatro del centro etneo.

A Belpasso, ci sarà spazio anche per Progetto Grazia, associazione di Acireale che da tredici anni è impegnata sul territorio nazionale nella promozione di campagne di sensibilizzazione e d’informazione sul morbo di krabbe e che si avvale di un team di ricerca presso il Biometec, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania.

Al fianco di Progetto Grazia, in questa edizione del Lennon Festival, c’è A-Tono Onlus, che per l’occasione ha acquistato un banchetto per allestire lo stand in cui l’associazione si adopererà per la raccolta fondi, prodotto i gadget personalizzati che saranno distribuiti al pubblico presente e studiato la strategia social del progetto di ricerca per la manifestazione belpassese. A-Tono Onlus ha inoltre dato il proprio contributo alla visibilità della manifestazione attraverso la realizzazione del sito internet dedicato di una manifestazione giunta alla sedicesima edizione che chiuderà i battenti con la guest star Arisa nella serata finale di sabato 7 settembre.