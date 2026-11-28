Nuovo incidente mortale in Sicilia. Il 21enne Gabriele Governo è deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Sabato Martelli Castaldi, a Catania.

La vittima era a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo sotto un furgone parcheggiato lungo la carreggiata.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e un equipaggio del 118 che ha trasportato il ragazzo al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Per lui però non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. A causare l’incidente potrebbero essere state l’alta velocità e una manovra azzardata.