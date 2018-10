Il manichino è spuntato a Catania

Eco come si fa a far decelerare gli automobilisti nei pressi del cantiere. Qualcuno ha messo un manichino a seno nudo per segnalare i lavori in corso sulla circonvallazione di Catania, con tanto di cappellino e tuta catarifrangente.

Non è un cartellone pubblicitario, ma un manichino vestito come un operatore in piena regola con la paletta per segnalare il cantiere. Chi arriva all’altezza del Tondo Gioeni da qualche giorno sbarra gli occhi visto che la sagoma, da lontano, sembra una donna in carne e ossa con la parte superiore della tuta aperta. E la foto ha fatto il giro dei social, postata dal gruppo “Stranezze on the road”.

Non si sa chi abbia messo il manichino in mezzo alla strada, di certo l’obiettivo è stato raggiunto: tutti rallentano all’incrocio.