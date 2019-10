Al via la penultima domenica della kermesse

Riapre i battenti l’ottobrata Zafferanese la mostra-mercato di Zafferana Etnea (Ct). È tutto pronto per una nuova data dell’evento gastronomico più importante del Sud Italia, organizzato dall’omonimo comitato e promosso dal comune di Zafferana Etnea, Attesissima la sagra delle “mele dell’Etna”, con il suo piatto gourmet speciale “straccetti di maiale e pollo con mele dell’Etna”, che inonderà di un invitante profumo e incredibile sapore tutte le strade della cittadina alle pendici del vulcano.

Un’esplosione di gusto “Made in Sud”, che si prepara ad accogliere oltre 40 mila visitatori, pronti a lasciarsi travolgere dall’alta qualità dei prodotti tipici come uva, miele, mele dell’Etna nelle svariate qualità di “cola”, “mela cola” e “delizioso bianco rosso”; funghi e castagne cotte a puntino sulla brace.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti dalla manifestazione – dichiara il sindaco di Zafferana Etnea, l’avvocato Salvatore Russo – durante le prime due domeniche. – La decisione che abbiamo preso di ridurre il numero degli stand, per dare spazio alla qualità, è risultata vincente, perché ha permesso al fiume di gente che ha visitato la città di dare grande attenzione ad ogni singolo produttore locale. L’ottobrata, da oltre quarant’anni, è un importante strumento di promozione delle tipicità gastronomiche, ma si conferma anche un validissimo strumento di valorizzazione turistica, segmento strategico del nostro territorio, che ci permette di puntare i riflettori sulle problematiche insorte dopo il terremoto del dicembre 2018”.

Una manifestazione “a misura di famiglia”, che ha coinvolto in maniera trasversale un pubblico variegato per età. Non solo, ma una vera e propria grande festa tra dj set e balli di gruppo, che, al ritmo di musica, ha trasformato la nuova area food gourmet, in un grande party domenicale.

Inizia, quindi, il conto alla rovescia per lo start ufficiale della penultima domenica della manifestazione, che, come sempre, garantirà la piena tutela e soddisfazione dei consumatori, grazie alla prestigiosa partnership con Codacons.