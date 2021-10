Scavi notturni sotto gli archi della marina

Forse in costruzione un chiosco abusivo

La realizzazione proprio durante le alluvioni

Cantiere bloccato ed area delimitata

si controllano i filmati delle videocamere di sicurezza per identificare i responsabili

Neppure l’emergenza del maltempo ferma i cantieri abusivi. Al contrario offre una occasione per tentare di realizzare un abuso mentre le autorità sono impegnate a fronteggiare l’ondata di maltempo.

Un Chiosco abusivo sotto uno degli Archi della Marina

Mentre catania veniva sommersa dall’acqua gli abusivi del cemento in pieno centro storico tentavano di realizzare una nuova costruzione. Proprio nei giorni dell’alluvione, approfittando della mobilitazione per i rischi del maltempo, ignoti hanno, infatti, tentato di realizzare un manufatto, forse un chiosco per bibite, proprio sotto uno degli archi della marina, nei pressi della pescheria, una delle zone simbolo di Catania.

Scavi notturni e allacci idrici in centro

In poche ore, senza alcuna autorizzazione, peraltro impossibile da rilasciare, nottetempo sono stati realizzati scavi e persino realizzati allacci idrici, ovviamente tutti abusivi. Su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, giovedì scorso, l’area è stata immediatamente delimitata, a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi del caso, che ovviamente ha anche risvolti penali.

Stop ai lavori con ordinanza comunale

I lavori sono stati immediatamente fermati e il Comune ha anche provveduto a sporgere denuncia del reato consumato, facendo scattare immediate indagini per risalire ai responsabili.

Zona sottoposta a video sorveglianza

Sono state avviate verifiche e indagini. Nella zona sono attive le telecamere per i controlli di sicurezza e anche grazie a questo, si spera di individuare gli autori degli illeciti edilizi.