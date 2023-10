Boeing non parte e fa attivare la procedura di emergenza

Piano di emergenza all’aeroporto di Catania, diversi voli sono stati dirottati nello scalo palermitano di Punta Raisi. Tutto è nato da un Boeing diretto a Bologna che questa mattina ha interrotto la procedura di decollo dall’aeroporto di Catania. Probabilmente alla base della decisione un guasto tecnico. Per questo motivo il velivolo è stato sistemato nel parcheggio.

Le procedure di emergenza

Sono scattate le procedure di emergenza ma non è stato necessario intervenire. Cinque voli in arrivo su Catania sono stati dirottati a Palermo e due a Lamezia Terme.

Il maltempo di agosto

E’ stata un’estate quella trascorsa dove sicuramente non sono mancati i voli dirottati da un aeroporto all’altro. Lo scorso 4 agosto un temporale ha colpito nel tardo pomeriggio la città di Palermo. A causa del maltempo e del vento, all’aeroporto di Punta Raisi il volo Cagliari-Palermo delle 20.30 fu costretto a rientrare nel capoluogo sardo. Altri 2 voli furono deviati: quello di Rotterdam-Palermo delle 19.15, deviato a Napoli, e quello proveniente da Bergamo delle 19.35, deviato a Lamezia Terme. La situazione è tornata poi regolare.

Il caos a Fontanarossa

Come non citare il caos che si è creato nel luglio scorso a Fontanarossa. A causa di un incendio ci fu una notte di paura e fuggi fuggi generale dall’aeroporto in fiamme, e l’indomani Catania si svegliò senza scalo. Ci fu una prolungata sospensione dei voli per diverse settimane. Quella volta la distruzione causata dal fuoco fu consistente. L’aerostazione riportò danni ingenti. Ma questo dirottamento dei voli da Catania a Palermo non fu sicuramente indolore. L’enorme quantità di aerei e passeggeri finiti sullo scalo palermitano creò caos e rabbia. E tutto questo è accaduto in pieno luglio, quindi in alta stagione con un grandissimo numero di passeggeri da dover gestire. Ne risentirono i servizi e le polemiche non sono mancate. Addirittura ci fu uno scontro con la società di gestione palermitana a minacciare lo stop dei voli da Catania.

