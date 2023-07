Notte di fuoco e paura per turisti e viaggiatori in generale all’aeroporto di Catania dove, per cause ancora ignote, è scoppiato un incendio che ha avvolto l’aerostazione causando un’alta e densa nube di fumo.

L’allarme ed il fuggi fuggi

La prima chiamata di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata alle 23:29, ma le fiamme si erano già diffuse e la nube di fumo aveva già messo in allarme chi si trovava nell’aerostazione. di fatto nello scalo di Fontanarossa, invaso dal fumo, era già iniziato il fuggi fuggi generale incontrollato e dovuto alla paura diffusasi fra gli utenti. I vigili del fuoco hanno prima evacuato passeggeri e personale, poi circoscritto le fiamme e infine hanno spento il fuoco prima dell’una della notte. Non ci sono state conseguenze alle persone.







Paura e proteste

Sui social girano, poi, paura e proteste. “Non si vede nulla a causa del fumo e scoppia il panico all’aeroporto – scrive Giusi sui social – le vie d’uscita non si trovano e non sono neanche indicate o illuminate”. Un altro passeggero racconta di essere dovuto tornare a casa a Catania con mezzi di fortuna nella notte dopo che il suo volo in arrivo è stato dirottato a Palermo.

Cosa è successo

Le fiamme, divampate per motivi ancora da accertare, sarebbero partite dal piano inferiore per poi estendersi al terminal partenze della struttura centrale. I vigili del fuoco intervenuti anche dalla sede del Comando provinciale hanno provveduto ad evacuare passeggeri e personale, circoscrivendo il rogo prima dell’1.00 e provvedendo alla messa in sicurezza dell’area. “Non si registrano danni a persone”, conferma lo scalo etneo.

Voli sospesi

“Causa incendio sviluppatosi in aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14,00 di mercoledì 19 luglio”. Lo comunica l’aeroporto internazionale di Catania su Twitter e con una nota ufficiale. “Non si registrano danni a persone – continua il tweet – Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino

Invita alla calma, annuncia che la situazione è sotto controllo e chiede di rivolgersi alle compagnie per la riprogrammazione dei voli il sindaco di Catania Enrico Trantino attraverso un messaggio social che chiede a tutti di condividere “A causa dei fumi e delle polveri provocate da un incendio subito domato – informa il primo cittadino – l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso per almeno 48 ore. Si invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree e a non venire a Fontanarossa per gli intuibili gravi disagi alla circolazione. Chiedo la cortesia di condividere questo messaggio perché raggiunga il maggior numero di persone”.

