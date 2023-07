Ad incrociare le braccia il personale di terra dello scalo

Sono 34 i voli cancellati all’aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino” per lo sciopero nazionale del personale di terra degli scali. Ad incrociare le braccia anche gli addetti ai servizi di handling e di check-in. I lavoratori sono impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da 6 anni. Le cancellazioni potrebbero salire visto che la protesta si incrocia con lo sciopero di piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling e Malta Air, che opera i voli di Ryanair.

I voli in partenza cancellati

Al momento a Punta Raisi sono stati cancellati i voli in partenza della Easy Jet per Porto delle 12, Transavia per Parigi Orly della 12.15, British Airways delle 12.20, il Ryanair per Bologna delle 12.30, il Ryanair per Roma Fiumicino delle 12.40, il Ryanair per Milano Malpensa delle 13, lo Swiss per Zurigo delle 14.40, l’Eurowings per Koln delle 14.55, il Wizzair Malta per Venezia delle 15, l’EasyJet per Nice delle 15.25, il Norwegian per Stoccolma delle 17.15, il Ryanair per Bologna delle 17.45, il Ryanair per Napoli delle 18, l’Easy Jet er Napoli delle 18, il Ryanair per Venezia delle 18.05, l’EasyJet per Parigi Charles de Gaulle delle 18.40, l’EasyJet per Milano Malpensa delle 18.45.

I voli in arrivo cancellati

In arrivo sono stati cancellati l’EasyJet da Ponto delle 11.15, il British Airways da London Heathrow delle 11.25, il Transavia da Parigi Orly delle 11.35, il Ryanair da Bologna delle 12, il Ryanair da Roma Fiumicino delle 12.10, il Ryanair da Milano Malpensa delle 12.30, lo Swiss da Zurigo delle 13.55, l’Eurowings da Koln delle 14.15, il Wizz Air Malta da Venezia delle 14.25, l’EasyJet da Milano Malpensa delle 14.35, il Norwegian da Stoccolma delle 16.30, il Ryanair da Bologna delle 17.15, l’Easy Jet da Napoli delle 17.25, il Ryanair da Napoli delle 17.30, il Ryanair da Venezia delle 17.35, l’EasyJet da Parigi Charles de Gaulle delle 18.05, l’EasyJet da Milano Malpensa delle 18.10

