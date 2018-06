ennesimo episodio di violenza negli ospedali siciliani

Un 47enne di San Pietro Clarenza è stato denunciato da carabinieri del comando provinciale di Catania per lesioni personali. E’ accusato di avere aggredito e colpito alla testa una guardia giurata in servizio all’ospedale Vittorio Emanuele che gli aveva chiesto di spostare lo scooter che aveva posteggiato in una zona vietata, davanti al pronto soccorso del nosocomio.

L’equipaggio di una pattuglia del nucleo Radiomobile, intervenuto dopo una segnalazione di cittadini al 112, ha bloccato l’uomo, che è stato portato in caserma, identificato e denunciato in stato di libertà. La vittima, visitata immediatamente dai medici del pronto soccorso, è stata riscontrata affetta da “cervicalgia post traumatica e contusione all’emivolto destro”, con una prognosi di 12 giorni.