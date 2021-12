Un vero e proprio agguato a una mamma ventisettenne. Una giovane donna è stata assassinata subito dopo essere uscita dal lavoro nel rione Lineri, in territorio di Misterbianco in provincia di Catania.

Agguato a colpi di pistola

La donna è stata uccisa in un vero e proprio agguato commesso con diversi colpi di arma da fuoco. Gli assassini la attendevano all’uscita dal panificio in cui lavorava.

Un giallo

La vicenda appare come un vero e proprio ‘giallo’. I carabinieri, che indagano, stanno cercando di ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per fare luce sul movente e sull’autore del delitto.

La vittima

La vittima si chiamava Giovanna Cantarero, detta Jenny, aveva 27 anni ed è stata uccisa nella tarda serata di ieri in una strada della periferia di Misterbianco, sulla linea di confine con il territorio del comune di Catania. Si tratta di una giovane mamma lavoratrice. La vittima lascia, infatti, una figlia di meno di due anni.

La ricostruzione del delitto

La donna era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Alberto Nobel, quando sono stati esplosi contro di lei diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali l’ha ferita mortalmente.

L’assassino sembra fosse uno solo e avesse ben chiaro il suo obiettivo. E’ probabile che l’attendesse conoscendone le abitudini lavorative e l’orario di chiusura dell’esercizio commerciale oltre a conoscere la zona. Una sorta di agguato chiaramente premeditato quello messo a segno e che aveva come obiettivo proprio la donna uccisa

Le indagini

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e accertare la dinamica del delitto. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno sentendo testimoni e familiari per ricostruire la personalità e le frequentazioni della donna per tentare di risalire a movente e autore dell’omicidio. Al momento, si sottolinea da fonti investigative, nessuna ipotesi è esclusa.