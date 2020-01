portato nel carcere di Catania

La Polizia di Stato catanese ha arrestato Filippo Scaglione, 45 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

L’uomo era già stato arrestato dalla Squadra Mobile nel gennaio 2015 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania per associazione di tipo mafioso (clan Cursoti Milanesi), associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per il tentato omicidio dell’esponente del clan mafioso Cappello – Bonaccorsi Orazio Pardo.

L’arresto è avvenuto nel quartiere San Cristoforo in via Adele dove i poliziotti hanno notato un via vai di persone nell’immobile in cui l’uomo si trovava sottoposto ai domiciliari. Nel corso dell’irruzione gli agenti lo hanno sorpreso mentre, nel tentativo di disfarsi della sostanza stupefacente, lanciava dal proprio balcone una grossa busta di plastica, subito recuperata dai poliziotti. La busta conteneva un chilo di marijuana in parte già confezionata, un bilancino elettronico di precisione, 510 euro e materiale di confezionamento della droga. I poliziotti lo hanno portato nel carcere di Catania.