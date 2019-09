fino al 6 ottobre

Una parata di eroi per far emozionare grandi e piccini. Al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco è tempo di Super Heros Show, il festival con i personaggi più amati del mondo dei fumetti e dei cartoon.

Da venerdì 13 settembre, infatti, l’area eventi del Centro Sicilia si trasformerà in una grande arena dove il pubblico potrà incontrare i propri beniamini. La rassegna, che andrà avanti fino al prossimo 6 ottobre, prevede live show, scenografie interattive, esposizione di figure a grandezza naturale, action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest.

Inoltre nell’area eSports, dedicata al gaming, è in programma il Nerd Fest 5.0 con tornei PS4 aperti a tutti.

Sabato 14 settembre ci si potrà sfidare con Crash Team Racing Nitro Fueled e PES 2019, mentre domenica 15 si giocherà anche con Tekken 7, MortalKombat 11 e FIFA 19. Per tutti i tornei sono in palio ricchi premi, per informazioni basta collegarsi al sito internet del Centro Sicilia o utilizzare i canali social.

“Con questi eventi, dedicati ad un pubblico eterogeneo, proseguiamo la serie di appuntamenti avviata nelle scorse settimane con i primi firmacopie della stagione 2019-20. Stiamo già lavorando ad altre iniziative per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e rendere quanto più appetibile la nostra offerta di entertainment”, ha detto il direttore del Centro Sicilia, Giuseppe Bella.