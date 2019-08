Dopo la sosta estiva ricominciano, al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, gli appuntamenti con i protagonisti della scena musicale italiana.

Il primo grande evento è già in programma per mercoledì 4 settembre con uno degli artisti più eclettici della musica ‘made in Italy’ : Rocco Hunt.

Il rapper campano, vincitore nel 2014 della sezione Giovani del Festival di Sanremo, è tornato sulle scene con il nuovo album ‘Libertà’, uscito proprio oggi. È un album che contiene 16 nuove tracce che con ogni probabilità caratterizzeranno il prossimo autunno e l’inverno 2020.

L’appuntamento con i fans è per le 18 presso l’area eventi del parco commerciale Centro Sicilia, dove Rocco Hunt si concederà per il firma copie.

Per partecipare all’evento basta consultare il sito ufficiale del Centro Sicilia o i canali social e seguire tutte le indicazioni.

Domenica 8 settembre, invece, sarà la volta delle Miracle Tunes: si tratta delle protagoniste dell’omonima serie tv che anche in Italia sta ottenendo un grandissimo successo.