A Catania dal 7 al 9 Giugno

È dalla Sicilia – la regione tra le più colpite d’Italia da crisi demografica, denatalità, fuga di cervelli e difficoltà di conciliazione per le donne tra vita privata e lavoro – che associazioni e organizzazioni rivendicano il loro ruolo di connettori sociali tra enti pubblici e cittadini per costruire un percorso che porti la regione a identificarsi come un territorio a misura di famiglia.

Un cambio di paradigma, considerare la famiglia non più come mera destinataria di servizi sociali ma come fonte di benessere e risorsa vitale per generare sviluppo. Questa la richiesta del Festival Siciliano della Famiglia, che per il secondo anno consecutivo animerà la città di Catania dal 7 al 9 giugno 2019 con approfondimenti, workshop, momenti culturali e di animazione. L’appuntamento, dal titolo “Per Servire, Servire”, è un prodotto collettivo realizzato dalle oltre 120 organizzazioni aderenti al Forum Regionale delle Associazioni Familiari e vuole essere un punto di incontro e di confronto tra tutte le forze in campo, Istituzionali, associative e produttive per promuovere politiche familiari in Sicilia.

Focus tematici, occasioni di scambio e workshop dedicati. Il Festival è costruito su un mosaico di appuntamenti con 9 sessioni tematiche, oltre 60 testimonianze e tantissime occasioni di scambio all’interno dei quali toccare il tema famiglia su diverse sfaccettature. Giovani, Lavoro, Salute, Piani Famiglia Comunali, Educazione, Accoglienza, Anziani e Infanzia.

Il taglio del nastro venerdì 7 giugno alle ore 17.30 a Piazza Università con i saluti istituzionali di: Dario Micalizio, Presidente Regionale del Forum, Salvo Pogliese Sindaco di Catania, Francesco Basile Rettore dell’Università degli Studi di Catania, S.E. Mons. Salvatore Gristina Arcivescovo della Diocesi di Catania, S.E. Mons. Fragnelli Responsabile per la pastorale familiare CESI, Salvatore Bonaccorsi Presidente dell’Alleanza Evangelica Italiana, Luciano Malfer Direttore dell’Agenzia per la Famiglia della Provincia autonoma di Trento, Bernadette Grasso Assessore Regionale Enti locali, Antonio Scavone, Assessore Regionale alla Famiglia, Gigi De Palo, Presidente nazionale Forum delle Associazioni Familiari, Regina Maroncelli, Presidente Elfac European Large Families Confederation. Saranno inoltre presenti i Sindaci di alcuni comuni siciliani e i rappresentanti del Festival della Famiglia di Trento, a cui gli organizzatori siciliani si sono ispirati come modello.

A seguire, alle 18.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo di Catania, la tavola rotonda moderata da Ruggero Sardo, dal titolo “Le Politiche Familiari”.

Un’intesa trasversale, Amministrazioni e Istituzioni a confronto. Amministratori e Istituzioni non saranno semplici osservatori ma parteciperanno alle sessioni tematiche, rispondendo alle richieste del Forum e confrontandosi sul Network dei Comuni Amici della Famiglia, la rete dei Comuni che a livello nazionale intendono promuovere politiche per il benessere familiare sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento, e sull’istituzione del Registro Regionale.