Nuove figure professionali per il Policlinico di Catania che, in previsione dell’apertura del Pronto soccorso, per soli adulti, del prossimo 18 novembre, ha selezionato steward e hostess. Affiancheranno il triage e accoglieranno i pazienti che si presenteranno per ricevere cure in emergenza, con il compito di assisterli e indirizzarli verso

i percorsi ambulatoriali di destinazione.

Saranno anche il collegamento diretto fra le famiglie che attendono notizie, non sanitarie, di un paziente in trattamento nella cosiddetta area rossa, riservata ai casi più gravi. Fra le attività c’è anche quella di indirizzare l’utenza nel disbrigo delle pratiche amministrative, come il ticket.

Il personale, che opererà quotidianamente dalle 8 alle 20, è stato selezionato nei giorni scorsi e sta partecipando alle fasi di formazione e ambientamento del nuovo pronto soccorso dell’ospedale universitario. Per il panorama sanitario siciliano, sottolineano dal Policlinico, l’iniziativa è una assoluta novità.

