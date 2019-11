La denuncia dopo anni di vessazioni

La polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 40 anni dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura delle Repubblica di Catania. L’uomo sarebbe responsabile dei reati di estorsione e di maltrattamenti in famiglia, commessi contro i genitori.

Dopo anni di sopraffazioni e penose sofferenze, padre e madre hanno sporto denuncia contro il figlio che sin dai 18 anni avrebbe fatto uso di stupefacenti e di alcol ed era solito pretendere denaro dai genitori per il loro acquisto minacciandoli di morte quando si rifiutavano di accontentarlo.

In tante occasioni è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi del figlio che in un’occasione ha pure messo le mani al collo della madre. In un altro episodio è andato su tutte le furie, rompendo il vetro dell’auto della madre la quale lo stava riportando a casa, ubriaco, dopo aver trascorso la notte fuori.

In diverse occasioni la madre si è frapposta fra il figlio e il marito e, una volta, è anche caduta a terra, spinta dal figlio, ferendosi. Di recente il figlio è stato sottoposto anche a trattamento sanitario obbligatorio, perché aggressivo. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immediate indagini avviate dai poliziotti che sono riusciti ad ottenere il provvedimento restrittivo.