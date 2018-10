Il sindaco di Mascali Luigi Messina ha diramato una ordinanza sindacale in considerazione del bollettino diramato dalla Protezione civile regionale con il quale è stato adottato il livello di preallarme ARANCIONE essendo previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da locali grandinate, rovesci d forte intensità e frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Da qui la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità ed in particolar modo degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie.

Nell’ordinanza si stabilisce la sospensione delle attività didattiche pomeridiane dalle 14 alle 20 del 12 ottobre, nonché la chiusura dei cimiteri comunali di Mascali e Puntalazzo. E inoltre il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote, fino al perdurare delle condizioni meteo avverse; la limitazione della circolazione, pedonale e veicolare; di ridurre la velocità nelle strade del territorio fino ad un massimo di 20 km orari.

La decisione di chiudere le scuola già da questa mattina l’aveva assunta ieri sera il Comune di Catania seguito da quello di Biancavilla