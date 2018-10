A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, d’intesa coi tecnici della Protezione Civile, ha disposto per domani la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado per consentire la verifica delle strutture che potrebbero recare pericolo. E’ quanto si legge sul sito Internet dell’Ente, che pubblica anche l’ordinanza.

Analoga scelta a fronte dell’allerta meteo arancione è stata presa dal sindaco del Comune di Biancavilla Antonio Bonanno.

La Protezione Civile Regionale ha, infatti, diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi, 11 ottobre, alle 24 di domani, 12 ottobre .

Per la giornata di domani è previsto un livello di allerta arancione su tutta la Regione.

In particolare, si legge nell’avviso n.18284, “DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO”.