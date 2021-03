I sintomi post-Covid nei bambini

Un ambulatorio per i bambini guariti dal covid

Tutti i sintomi post-Covid nei bambini

i piccoli pazienti saranno seguiti da una equipe multidisciplinare

I primi 5 piccoli pazienti sono stati presi in carico stamattina dalla struttura per iniziare un percorso di controllo e monitoraggio fino alla loro totale guarigione. Si è ormai accertato che l’infezione da Covid-19 colpisce in egual misura la popolazione adulta e quella pediatrica e che i bambini, che originariamente sembravano essere colpiti da manifestazioni meno gravi della patologia possono presentare disturbi anche dopo la negativizzazione del tampone.

Controlli per i bimbi guariti

A distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza sono diventate, pertanto, sempre più’ frequenti, da parte dei pediatri di famiglia e degli stessi genitori dei bambini, le richieste di controlli per gestire il follow up del bambino guarito e diventato tampone negativo. È stata attivata una attività specifica pneumologica dedicata al controllo dei bambini post-Covid, tampone negativo, da parte dell’UOC di Broncopneumologia Pediatrica, diretta dalSalvatore Leonardi del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Catania.

I sintomi post-Covid nei bambini

Come dicono gli esperti dell’ambulatorio “post covid pediatrico”, dopo l’apparente guarigione, la persistenza dei sintomi, definita come “post-COVID” o “long-COVID”, vede nella cosiddetta “sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS) post-COVID” la più seria delle manifestazioni cliniche. Ma la PIMS non è l’unica manifestazione clinica del long-COVID; spesso infatti, i bambini continuano a presentare anche dopo la negativizzazione del tampone sintomi quali tosse, astenia, scarsa tolleranza all’esercizio fisico, senso di costrizione toracica, cefalea, febbricola, diarrea, disturbi psichiatrici. Inoltre allo stato attuale delle conoscenze, non si ha una stima delle complicanze a lungo termine nella popolazione pediatrica.

Esami completi

All’interno dell’ambulatorio i piccoli pazienti saranno seguiti da una equipe multidisciplinare formata da pediatri con esperienza nell’ambito della pneumologia pediatrica e della gestione del bambino post-Covid positivo, da una fisioterapista specialista nella riabilitazione respiratoria, da una psicologa con esperienza in pediatria e dagli specializzandi della scuola di specializzazione di pediatria. Saranno effettuati esami mirati a valutare la funzionalità respiratoria, della funzione cardiaca e un questionario sulla qualità della vita/colloquio con la psicologa.